Intervjuu ⟩ Kaja Kallas: Jaak Aabi ebalev vastu oli viimane piisk

Ütlesite, et viimane piisk karikasse oli koalitsioonipartneri otsus tõmmata kolmapäeva õhtul vesi peale alushariduse eelnõule, millega nad ise valitsuse laua taga nõus olid. Samas, veel eilsel pressikonverentsil avaldasite lootust, et kõik läheb siiski hästi. Mis oli siis tegelikult viimane piisk karikasse?

Seal oli kaks piiska. Üks oli teie esitatud küsimus, kui küsisite (neljapäeval pressikonverentsil – S. P) minu kõrval istuva ministri Jaak Aabi käest, kas vastab tõele, et tema on aktiivselt tegelenud fraktsioonis alusharidusvastase tegevusega. Et eestikeelset haridust ei tuleks ja Keskerakond hääletaks selle tagasilükkamise poolt. Ilmselt oli ka videost näha, et olin väga üllatunud.