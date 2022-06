Postimees 165 ⟩ Postimehe seitse pastlapaari

See, mis teeb juhuslikust inimhulgast meeskonna ja elanikkonnast rahva, on suhtlemine. Ilma suhtlemiseta inimest ei olegi. Juba antiikajal teati, et inimese inimlikkus peitub tema kollektiivsuses, millele võib lisada, et tema kultuur(sus) omakorda sõltub sellest, kuidas ta oma kollektiivsust korraldab. Milliseid reegleid kehtestab, mida ühistöös teistega loob. Kuid kõige alguses on ikkagi suhtlus, millel seisab mõiste «meie». On vale taunida maailma jagamist «meieks» ja «nendeks». Selline jagamine on iseenesest loomulik, vajalik ja vältimatu. «Meiesid» on nii loodusrahvastel kui moodsal interneti-inimkonnal palju ja nad võivad suuresti erineda, kuid üks tasand on enam-vähem kõigil olemas ja seda võib nimetada rahvaks. Rahvad on olemas olnud igiammustest aegadest peale ja on ka täna, nad räägivad enamasti sama või sarnast keelt ja teavad, et nad on «meie».