Keskpäevatund: lõpuks ometi ei ole meil valitsuses kriminaalset erakonda

Marek Strandberg rääkis, et on üsna omapärane, kui valitsusjuht otsustab ühe erakonna valitsusest välja heita. «Räägitakse, et kui valitsuses toimub vindumine, peab valitsus tagasi astuma, nüüd öeldi otse välja, et kui üks paat põhja läheb, ei pea teine samuti põhja minema.» Strandbergi sõnul tekitab see Keskerakonnas loomulikult suurt pahameelt, sest plaan oli ju teine. Plaan oli, ajada kiusu, tekitada ebamugavust, rääkida vastakaid jutukesi, mis omavahel kokku ei lähe ja loota, et valitsus tervikuna üles ütleb. Ta meenutas, et tegelikult heideti sellist valitsusliidu kombinatsiooni - Keskerakond ja Reformierakond - ette juba valitsuse moodustamisel. Strandbergi hinnangul oli üsna selge, et kõik need halvad asjad, mis Keskerakonnaga kaasas käivad, lõpuks siiski realiseeruvad. Nüüd sai lihtsalt Ukraina sõda selleks katalüsaatoriks, mis viis pinged kõrgele. «Kui 20- protsendise inflatsiooniga riigis tuleb lahendada veel ka julgeolekuküsimusi, mis on seotud riigikaitsega ja teha seda olukorras, kus sul istub valitsuse mingi seltskond, kes ajab poolenisti Kremli juttu ja poolenisti lihtsalt iba suust suust välja ja vaatab, kuidas saab kiusu ajada, siis on see üsna talumatu,» kirjeldas Strandberg olukorda, lisades, et nüüd lõpetas Kaja Kallas üsna otsekoheste võtetega kolhoosi toimetamise omaenda valitsuses, mis iseenesest on jõuline samm.