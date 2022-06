Karilaid: Keskerakond otsustab edasised sammud esmaspäeval

«Homme on olukord kindlasti palju klaarim,» sõnas Karilaid, lisades erakonna juhatus tegi juba reedel ettepanekud võimuläbirääkimiseks Isamaale ja EKRE-le. Ta lausus, et eks siis esmaspäeva hommikul tulebki vaadata, kuidas on asjad sel teemal edasi liikunud.

«Praegu on ju olukord selline, et Reformierakond on oma ettepanekud teinud sotsidele ja Isamaale, nii et eks kõik viis erakonda planeerivad oma tegevusi, ega praegu ei saagi olla konkreetsem.»