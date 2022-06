Riigikogu sai pommiähvarduse

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Raavo Järva sõnul jõudis täna politseini teade selle kohta, et üks Twitteri kasutaja oli teinud sotsiaalmeedias pommiähvarduse riigikogule.

«Kuna riigikogu hoone on püsiva politsei valve all, siis kontrollisid täna pärastlõunal valvebüroo politseinikud üle maja erinevad ruumid ning välisperimeetri, midagi kahtlast nad sealt ei leidnud,» ütles Järva.

«Tuletame meelde, et politsei suhtub sellistesse teadetesse täie tõsidusega olenemata sellest, kas need on tehtud telefonitsi, kirja teel või sotsiaalmeedia postitusena,» lausus Järva.