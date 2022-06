Maardu on alates keemiakombinaadi ja Muuga sadama rajamisest olnud vankumatu vene kants Tallinna külje all. Eestlased siin elada ei taha ja nii on linn kujunenud omamoodi väravaks Lasnamäele Ida-Virumaalt pealinna pürgijaile. Ometi on eestlasi, kes ka täna paljude teiste rahvustega Maardus külg külje kõrval elavad. Tõsi, see elu pole lihtne, sest eestlased ja eestlus siin linnas välja ei paista.