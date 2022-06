Ratas: Keskerakonna võimuliit EKRE ja Isamaaga toimis

«Ma arvan, et Isamaa ja EKRE koalitsioon oli töine koalitsioon ja tegi palju olulisi otsuseid kaitsepoliitikas ja teadus- ja arendustegevuses. Ja mis kõige olulisem – see koalitsioon tegelikult toimis, ja praeguses julgeolekusituatsioonis peab koalitsioon toimima,» ütles Ratas ERR-ile.

Ratas ei pea tõenäoliseks ega ka mõistlikuks, et valitsuskriis viiks erakorraliste valimisteni. Ta väljendas veendumust, et riigikogu on toimiva koalitsiooni moodustamiseks täiesti töövõimeline.