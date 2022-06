Oleme selgelt valitsuskriisis. Kui peaminister viib presidendile koalitsiooni teise poole ministrite vabastamise avalduse, on see selge valitsuskriis. Ja see, mil moel peaminister seda tegi – seda võib nimetada juba põhiseaduslikuks kriisiks. Põhiseaduse mõte on ikkagi see, et kui valitsuskoalitsioonid lagunevad, astub peaminister tagasi ja annab presidendile võimaluse nimetada uus peaministrikandidaat.