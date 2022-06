Ratas: Reformierakond püüab parlamenti riigi juhtimisest välja lülitada

Ratas märgib, et koalitsiooni lõpetamise üheks põhjuseks väidetakse olevat perehüvitiste seaduse eelnõu, mille nelja riigikogu fraktsiooni liikmed ühiselt algatasid. Parlamendi enamuse soov lapse- ja peretoetusi tõsta ei õigusta aga mingil viisil Keskerakonna ministrite päevapealt ametist vabastamist. Pigem tähendab see käik Reformierakonna valitsuse irdumist parlamendist ja vastasseisu teadlikku süvendamist.

«Pean ainuõigeks, et liiguksime riigikogus sel nädalal lapse- ja peretoetusi oluliselt tõstva perehüvitiste seaduse eelnõuga edasi, et hinnatõusu mõju meie peredele leevendada. Kutsun reformierakonda veelkord üles obstruktsioonist loobuma ja eelnõu toetama,» kirjutab ta.

«Kujunenud kriisis ei tohi hetkekski unustada, et Eesti on parlamentaarne vabariik. See tähendab, et debatt nii poliitiliste valikute, seaduseelnõude kui ka uue valitsuse moodustamise üle peab toimuma parlamendis, mitte Stenbocki maja pressikonverentsidel või kuskil oravakoopas. Vastavalt põhiseaduse paragrahvile 65 annab just riigikogu peaministrikandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks. Reformierakonna püüdlus parlamenti riigi juhtimisest sisuliselt välja lülitada on lubamatu ega lähe läbi,» kirjutab Ratas.