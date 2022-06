Postimehe peatoimetajana asub tööle Priit Hõbemägi

Postimees Grupi juhatuse esimees Toomas Tiivel avaldas heameelt Priit Hõbemäe liitumise üle Postimehe meeskonnaga. «Priidu suur kogemus meediajuhi, tegevajakirjaniku ja õppejõuna aitab kindlasti kinnistada Postimehe juhtrolli Eesti kvaliteetseima ja mõjukaima meediamajana,» ütles Tiivel.

Priit Hõbemäe sõnul on kvaliteetajakirjanduse keskmes ühiskonna teenimine ning nii suures ja väärikas väljaandes töötamine on hea võimalus panustada ühiskonna heaks. «Postimehel on usaldusväärne bränd üle pooleteise sajandi ning seda tuleb hoolega hoida. See on Postimehe kõige suurem tugevus,» rõhutas Hõbemägi.

Tema sõnul on Postimehes tohutu potentsiaal ja Eestis täiesti unikaalne usaldusväärsuse varamu. «Paremini informeeritud inimesed on eduka ühiskonna alus ja seda tahame Postimehes teha,» ütles ta. «Tuleb avada kõik need lätted ja allikad, mis Postimehes peituvad, lisada juurde veelgi enam loomingulisust, palju uut tehnoloogiat ja ehitada lõppkokkuvõttes üles Eesti kõige moodsam digitaalne meediamaja, nii nagu seda mõistetakse Euroopas ja Ameerikas,» ütles Hõbemägi, lisades, et see võiks võtta umbes kolm aastat.

Tema sõnul peab meedia tänapäeval kõigis kanalites ja kõigil platvormidel äratama inimestes emotsionaalsuse, panema nad kaasa elama, et see aitaks sõnumitel kirevas keskkonnas paremini kohale jõuda. «Ka siis, kui tegu on usaldusväärse meediaga nagu Postimees, tuleb samuti luua emotsioone ja minna hinge. Samas tuleb seda teha targalt, sest ümberringi on neid, kes teevad seda mõõdutundetult ja lihtsalt suurema loetavuse huvides. Köiel kõndides ei tohi kummalegi poole kukkuda,» arutles Hõbemägi.

Priit Hõbemägi lõpetas Tallinna Ülikoolis ajakirjanduse bakalaureuse õppekava diplomiga cum laude. Ta on õppinud ka Tartu Ülikoolis vene keelt ja kirjandust. Hõbemägi on töötanud ajakirjas Noorus peatoimetaja asetäitjana, samuti Õhtulehe, Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi peatoimetajana ning Ekspress Grupi meediadirektorina.

2012. aastast alates on Hõbemägi Tallinna Ülikooli ajakirjanduse õppejõud. Ta tegutsenud üle kümne aasta Kuku raadio «Keskpäevatunni» saatejuhina.