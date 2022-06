Kas Seeder sööb oma sõnu? Isamaa ikkagi peab paralleelkõnelusi

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder räägib tänases Positmehe intervjuus, et Isamaa ei ole kunagi paralleelselt mitut läbirääkimist pidanud. «Minu esimeheks oleku ajal ei ole me kunagi seljataga läbirääkimisi pidanud ja ei hakka ka pidama. Võib-olla see on üks põhjus, miks minuga on keeruline läbi rääkida, sest jääb mulje, et ma olen jäärapäine. Ma tegelikult ei ole jäärapäine, olen lihtsalt nõudlik ja sihikindel oma taotlustes,» selgitas ta.