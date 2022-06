OPERATSIOON GREY EYE ⟩ Uurimine, mis viis Euroopa ühe suurema kuritegeliku võrgustiku lõhkumiseni

KKP organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis on veendunud, et organiseeritud kuritegevuse halvamiseks Eestis tuleb tööd teha ka välismaal. «Eestlastel on kontaktid kõikjal maailmas ning kuritegelikud kokkulepped ja otsused tehakse võõrsil, tagajärjed jõuavad aga meieni. Nii on näiteks narkokuritegevusega, kus kokaiini või kanepi ostu-müügitehingud sõlmitakse Hispaania päikeserannikul või Amsterdami kõrvaltänavas ning Eestit kasutatakse transiitriigina või üritatakse ebaseaduslikud ained meie turule paisata. Paraku on eestlased eksportinud ka oma «talenti» palgamõrvade jaoks,» ütleb ta. «Rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust tõkestame üksnes koostöös teiste riikide politseiga. Me peame üksteist usaldama ja operatiivselt infot vahetama, et pidada kinni kurjategijaid, kes tegutsevad väljaspool oma koduriiki. Organiseeritud kuritegevus on riigipiiridest väljunud juba ammu.»