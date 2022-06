Kaja Kallas Londonis: EKRE-l on olnud Ukraina aitamise kohta väga erinevaid seisukohti

Pressikonverentsil vastas Kaja Kallas nii välismeedia kui ka Eesti ajakirjanike küsimustele. Eesti ajakirjaniku Marian Võsumetsa küsimusele vastates ütles Kallas, et välismaal ei ole unustatud solvanguid, mida EKRE on liitlaste kohta teinud.

Kallas ütles, et temalt on küsitud selle kohta, kas Eesti sisepoliitikas toimuval on seos sellega, et Eesti on kõva eeskõneleja Ukraina toetamisel ja Venemaa käitumismustrite väljatoomisel. «Mina seda niimoodi ei usu,» tõdes Kallas.