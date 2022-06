Häirekeskus hakkab helistama ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikele

«Helistamise eesmärk on kutsuda üles ajutise kaitse saanud sõjapõgenikke oma elukohta registreerima ja pakkuda neile, kes pole ajutist kaitset veel taotlenud, infot selle saamise võimaluste kohta,» lausus häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. «Selleks võttis häirekeskus tähtajaliselt tööle üheksa Ukraina kodanikku, kes jagavad tänasest sõjapõgenikele infot nende emakeeles.»

Elukoha registreerimine on olnud oodatust aeglasem, kuid see on äärmiselt vajalik, et paremini planeerida ja tagada sõjapõgenikele mõeldud teenuseid. Elukoha registreerimine kohalikus omavalitsuses annab näiteks ülevaate, kui paljud lapsed vajavad sügisest lasteaia- või koolikohta. Samuti tagab elukoha registreerimine ligipääsu vajalikele toetustele. Ka soovib riik välja selgitada, kas Eestisse saabunud, aga siin ajutist kaitset mitte taotlenud sõjapõgenikel on selleks soov ja vajadus.

«Elukoha registreerimise vajaduse teadvustamiseks ja inimeste motiveerimiseks on riik varem saatnud e-kirju ja SMSe. Tänan kõiki, kes on nendele pöördumistele reageerinud ning vastavalt juhistele toiminud. Personaalsema lähenemise saavutamiseks otsustati, et häirekeskuse riigiinfo telefoni 1247 operaatorid hakkavad edaspidi ka helistama siin viibivatele sõjapõgenikele,» ütles siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits.

«Samuti kutsun üles meie tublisid vabatahtlikke ja Ukraina sõpru sõjapõgenikele meenutama elukoha registreerimise vajadust. Nii on meil lihtsam neile abi korraldada ja neil abi saada,» lisas kantsler.