VIDEO ⟩ Martin Helme: Reformierakond peseb välismeedias Eesti musta pesu

Helme sõnul otsustab EKRE juhatus selle üle, millised teemad tuleb kindlasti kokku leppida. «Variant, mida meie arutame, on Keskerakonna ja Isamaaga valitsuse moodustamine. See on see ettepanek, mis on tehtud ja millele me omalt poolt reageerime,» rääkis Helme.

EKRE otsekoheste väljaütlemiste pärast, mida on kajastatud ka välismeedias, Martin Helme ei muretse ja rõhutab, et EKRE ei jälgi välismeediat. «Eks välismeediale söödab ette Reformierakond neid teemasid. See on ikka üsna nõme käitumine, et sa enda riigi musta pesu lähed välismeediasse pesema. Siis tuled tagasi ja ütled, et vaadake, mis meil toimub ja kuidas meist välismaal räägitakse,» lausus Helme. «Ma põlastan sellist alaväärsuskompleksi, et sa sead oma käitumist selle järgi, mida teised arvavad.»