Erikomisjonis läks raiemahu teemal teravaks: «Oli see ikka kaine peaga räägitud?»

«Ma olen tõtt öelda jahmunud sellest informatsioonist, mida täna kuulsime,» sõnas komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) täna pärastlõunal toimunud erikomisjoni avalikul istungil. «Ma arvasin, et metsanduspoliitika otsused kujunevad välja mingisugusel seletuslikul tõenduspõhisel alusel, aga nüüd tuleb välja, et see on võrdlemisi suvaotsus? Nipsust on üks number ja nipsust on teine number?»

Enne seda oli keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre tunnistanud, et värskelt ametist priiks saanud keskkonnaminister Erki Savisaar (KE) tõstis riigimetsa raiemahtu, kuigi ministeeriumil puudub igasugune teadmine, kes impordib praegu agressorriigist Venemaalt hiigelkogustes saematerjali. Seedre möönis, et vaatamata väidetele Vene puiduimpordi lõppemisest on see hoopis kasvanud. «Nüüd ennustan, et see lõpeb, see peab lõppema ära,» ütles ta.