Mart Laar: riigikapitalismi asemel võiks taas ettevõtlusega arvestada

Postimees saatis teenekale Eesti poliitikule Mart Laarile mõned küsimused Isamaa praeguste valikute kohta. Aastaid on Isamaa seisnud tasakaalustatud riigieelarve eest ning saanud seetõttu ka palju kriitikat selle eest, et pole lubanud eelarvet miinusesse viia ka siis, kui riigi rahaline seis on olnud väga pingeline. Sest tulevaste põlvkondade arvel elamist ei ole peetud õigeks. Nüüd on Isamaa aga neist põhimõtetest loobumas.