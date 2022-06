Kallas ja Johnson võtsid Londonis vastu ühisavalduse NATO kaitsehoiaku tugevdamisest

«Eesti sõjaliseks kaitsmiseks on vaja tugevamaid ja kõrges valmisolekus ning toimiva NATO juhtimisstruktuuriga vägesid. Leppisime peaminister Johnsoniga kokku, et Eesti ja Ühendkuningriik teevad koostööd diviisitasandi juhtimisstruktuuri loomiseks Eestisse,» märkis Kallas. Täpsemad detailid töötatakse välja NATO tippkohtumiseks Madridis.

Kallas rõhutas, et liitlaste kohalolek Eestis on juba suurenenud ja oleme ka ise oma kaitsekulusid oluliselt tõstnud. «Oleme tänulikud igale Eestis teenivale Briti sõdurile,» lisas ta. Kuid on selge, et kui agressioon on jõudnud vahetult NATO piirini, peab selgelt näitama mitte ainult NATO tahet, vaid ka võimet kaitsta liitlaste territooriumi igat sentimeetrit. «NATO-l tuleb oma kaitsehoiakuga saata agressorile selge signaal: «Ära tule, tulistan. Ära isegi mõtle tulemisele,»» selgitas Kallas.