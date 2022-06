VIDEO ⟩ Priit Sibul: süüdistuse saamine kahjuks poliitikas suurt rolli ei mängi

Sibul lausus Postimehele, et Isamaa tegi otsuse, et alustatakse konsultatsioonidega mõlema osapoolega, kes on uue valitsusliiduks oma ettepaneku teinud. «Selle pealt saab Isamaa teha võimalikult parima otsuse, milline on meie hinnangul parim koalitsioon, kes valimisteni suudab vastu panna ja ka midagi ära teha,» lausus ta.