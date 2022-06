Briti mõttekoda tunnustas peaminister Kallast välispoliitilise töö eest

Kaja Kallas rõhutas oma kõnes, et elame hetkel, kus agressioon on jõudnud Euroopa piirideni. «Kreml püüab ehitada Euroopasse järjekordset lõhestavat müüri ja seekord on Eestil piisavalt õnne, et olla selle õigel poolel. Sama ei saa öelda Ukraina kohta,» ütles Kallas.

Kallase sõnul peab vaba maailm tegema kõik endast oleneva, et lõpetada Venemaa brutaalne sõda Ukrainas ja oma ukselävel toimuvad massilised sõjakuriteod. «Vaba maailm on teinud Ukraina toetuseks palju õigeid otsuseid. Kuid me ei ole olnud nende elluviimisel piisavalt kiired – me peame tempot tõstma,» sõnas ta. Ukraina vajab praegu relvi, et võidelda agressoriga ja vabastada oma territooriumid.