ÜRO nõudis lõppu Vene vägede seksuaalvägivallale Ukrainas

«Venemaa peab oma sõjaväe ridades lõpetama vägistamise, vägivalla ja julmused. Venemaa peab lõpetama selle häbiväärse, provotseerimata sõja Ukraina rahva vastu ja me kutsume Venemaad üles just seda tegema,» ütles USA suursaadik Linda Thomas-Greenfield ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel Albaanias.

Seksuaalvägivalla vastu võitlemise eest vastutav ÜRO eriesindaja Pramila Patten avaldas arvamust, et Ukraina humanitaarolukord on muutumas inimkaubanduse kriisiks. Patten ütles, et külastas muu hulgas vastuvõtukeskusi Ukraina piiril Poolas ja Moldovas.