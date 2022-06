OTSEPILT ⟩ Riigikogu arutab inflatsioonikriisi

Sel teemal räägivad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, Eesti Panga president Madis Müller ja majandusekspert Raivo Vare.

Reinsalu ütles, et inflatsioon ei ole paljudes toodetes kõrgtaset saavutanud. «Energeetika puhul ootab meid ees suurem šokk, kui on olnud. See eeldab riigi tasemel otsustamist. Me võime opereerida mitmete stsenaariumitega. Eesti riigi ostujõud on langenud 2020. aasta juurde. Ostujõud, mida me saame, on kukkunud üle 10 protsendi,» lausus Reinsalu.

Aivar Sõerd (RE) ütles, et inflatsioon on suurim probleem. «Kas te ei pidanud vajalikuks hoiatada poliitika tagajärgede eest, et kui eelarvedefitsiit suureneb, siis see suurendab inflatsiooni. Lisaks ka võlakirjade kulu hakkab järsult kasvama. Tulevikus väheneb võimalusi toetusi maksta. Kas te ei tahtnud hoiatada poliitika eest, kus riik langetab makse ja maksab muudkui suuremaid tooteid?» küsis Sõerd.

Reinsalu sõnul on inflatsioon rahvusvaheline. «Loomulikult on üldloogika, seda ma ei eita, et kui raha on inimestel vähem, siis paratamatult see vähendaks inflatsioonilist survet. Kui me kõneleme reguleeritud hinnatasemest, siis seal maksude vähendamine aitab. Siin on kaks eesmärki, mida riik peab paralleelselt adresseerima,» lausus Reinsalu. Näiteks eluasemelaenude reeglite muutmine. «Mäletame eelmist kriisi, siis toona oli õigustatud kriitika, kas pank jäi hiljaks. See on Eesti kontekstis,» märkis Reinsalu.