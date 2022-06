Kalle Laanet: Venemaa ohu tõrjumiseks vajame tugevamat kaitsehoiakut NATO idatiival

«Vene agressioon iseseisva Ukraina riigi vastu on fundamentaalselt muutnud julgeolekuolukorda kogu Euroopas – peame tugevdama heidutus- ja kaitsehoiakut NATO idatiival. Lisaks peame Ukrainat toetama kuni selle täielik iseseisvus ja territoriaalne terviklikkus on taastatud,» ütles Laanet.

Muutunud julgeolekuolukorras tunnetatakse ka lõunatiival liitlastega koostöö olulisust. «Itaaliaga on Eestil tugev koostöö kaitsevaldkonna tehnoloogilise arengu valdkonnas. Just kaitsetööstuses ja rahvusvaheliste projektide raames on edasine koostöövõimaluste leidmine vägagi perspektiivikas,» lisas Laanet.