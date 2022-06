Miks ei saa uskuda väiteid, et Eesti metsaga on kõik hästi, isegi kui väitjad on erialase doktorikraadiga ja kõrgetel ametikohtadel? Kust tuleb otsida metsatõde ja kui suure rahaga tuleb maksumaksjatel valede uskumine tulevikus kinni maksta, seletab Postimehe otsesaates Eestimaa looduse fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.