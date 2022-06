Eesti aitab Ukrainal üles ehitada Žõtomõri oblastit. Postimees kirjutas 12. mail, et otsus on tehtud ning nüüd käis riigikogu aseesimees Hanno Pevkur Ukrainas nimekirjas olevaid objekte üle vaatamas. Üks eestlaste ülesehitatavatest hoonetest on ka Žõtomõri lütseum number 25.