Kultuurikomisjon valmistub nimetama ERRi nõukokku uut liiget

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et nõukogu liikme Priit Hõbemägi omal soovil tagasiastumise tõttu otsitakse rahvusringhäälingu nõukokku uut eksperti.

«Ootame nõukogu liikme kohale avaldusi meediavaldkonda laiemalt tundvatelt ekspertidelt, kes on uurinud või käsitlenud meedia ühiskondlikku rolli, kel on ühiskonnas laialdane autoriteet ja kes on soovitavalt akadeemilise taustaga,» lausus Must.