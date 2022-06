VIDEO ⟩ Martin Helme: on põhjendatud minna läbirääkimistele sooviga saada peaministrikoht

Tema sõnul soovitakse valitsuses võidelda ka massiimmigratsiooni tõkestamise eest. «Eestis on käima läinud massiimmigratsioon – meie rahvaarv kasvab pöörase kiirusega, üks protsent kuus – need on kõik mitte-eestlased ja mitte eesti keele rääkijad. See olukord ähvardab hävitada meie rahvusriigi,» tõdes poliitik.

Helme hinnangul on Eestis riigikaitse seis äärmiselt hapu. «Kõik need sajad miljonid, millest on tänane valitsus rääkinud, ei ole absoluutselt realiseeritud. Meil ei ole ühtegi uut võimekust tekkinud ega tekitatud. Võrreldes poole aasta tagusega on meil vähem relvi kui oli,» nimetas ta valdkonna kitsaskohti.