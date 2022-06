Eesti on Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel Euroopas esirinnas.

Eilsel Arenguseire Keskuse seminaril osalejad jõudsid järeldusele, et Ukraina sõjapõgenike lõimimist Eesti ühiskonda tuleb alustada niipea, kui nad on siia saabunud, ning mitte loota sellele, et sõda peagi lõpeb ja põgenikud pöörduvad koju tagasi.