Harjutusväljadega KOV-id saavad elukeskkonna parandamiseks toetust

«Mida paremad on kaitseväelaste võimalused koos liitlastega erinevates Eesti piirkondades ja maastikel korraldada väljaõpet, seda paremini oleme valmis võimalikuks sõjaliseks konfliktiks. Efektiivse sõjalise julgeoleku tagamise üks olulisi eeldusi on riigi kõikide üksuste omavaheline ennastsalgav koostöö,» lisas Kaupo Kaasik.

RKIK-i iga-aastase tegevustoetuse said kokku üheksa Eesti valda: Anija, Tapa, Lääne-Harju, Võru, Saarde, Saku, Kuusalu ja Rõuge vald ning Narva-Jõesuu linn. Kohalikud omavalitsused on kasutanud toetust elukeskkonna parandamiseks ja saanud seeläbi olulisi projekte kiiremini teostada.

Võru vallavanem Kalmer Puusepp rõhutab omavahelise koostöö olulisust. «Mul on hea meel, et meie omavaheline koostöö Kaitseinvesteeringute keskusega põhineb dialoogil. Meie jaoks on sihttoetuse näol tegemist olulise lisarahastusega, mis tänavu aitab ellu viia pikalt oodatud Sõmerpalu lasteaiahoone ehituse. Meie eesmärk on hoida meie piirkonna elukeskkond pidevas arengus ja toetada lastega perede heaolu. Sama oluline on meie jaoks ka Eesti riigi julgeolek,» rääkis ta.