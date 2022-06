Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles pärast kohtumis, et tunne on hea ja koostöökohti palju. Ta avaldas lootus, et Isamaa teeb valiku Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kasuks. Kallase sõnul üritati kohtumisel kaardistada kõiki käimas olevaid kriise ning arutleti selle üle, millised olulised otsused tuleks enne valimisi ära teha. «Ühtegi sellist asja, mis kõne alla ei tule, me ei leidnud. Saame kõiges läbi rääkida, ühtegi piiri ees ei ole.»