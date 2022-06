Zelenskõi: Donbassi saatus otsustatakse paljuski Sjeverodonetskis

«Juba 105 päeva kestnud täiemahulises sõjas on Sjeverodonetsk Donbassi vastupanu epitsentriks. Me kaitseme oma positsioone ja tekitame vaenlasele olulisi kaotusi. See on väga julm lahing. Väga raske. Võib-olla üks raskemaid kogu selle sõja jooksul,» märkis Zelenskõi.