Zelenskõi sõnul ei piisa sanktsioonidest sõja lõpetamiseks

Zelenskõi teatas, et rääkis kolmapäeval Ukraina majandusväljavaadete arutamiseks korraldatud investeerimiskonverentsil osalejatega. Osalejate hulgas olid näiteks maailma suurimate fondide ja ettevõtete esindajad, keda riigipea kutsus üles Ukrainasse investeerima.

«Arutasime, kuidas äri saab aidata Ukrainal ellu jääda. Kutsusin neid üles Venemaa turult lahkuma. Minu jaoks oli väga oluline näha, mida selline publik arvab ja ma toonitan, et Ameerika äritegevuse mõjukaima osa esindajad usuvad, et Venemaa vastaseid sanktsioone tuleb tõhustada,» lisas president.

«Seetõttu oleks poliitikutel õige aeg seda seisukohta kuulda võtta. Juhtivad äriettevõtted ja enamus Ameerika ja Euroopa Liidu riikide ühiskondadest usuvad, et Venemaale ei ole endiselt avaldatud piisavalt survet selle sõja lõpetamiseks,» tõdes riigipea.

Zelenskõi tänas samas Poola presidenti Andrzej Dudat otsuse eest minna Euroopa Liidu riikidesse ringreisile, et toetada Ukraina eurointegratsiooni.

«Olen tänulik Poola presidendile Andrzej Dudale ehk kõigi ukrainlaste sõbrale, sest ta on läinud erireisile Euroopasse, et toetada meie riigi sellealaseid pürgimusi. Just tänavu juunis peaks langetama otsus kandideerimise osas,» ütles Zelenskõi.