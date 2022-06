Arestovitši sõnul on Ukraina relvajõud Hersoni lähedal

«Regionaalkeskuses on kuulda lahingumüra,» sõnas Arestovitš Vene inimõigusaktivistile Mark Feiginile antud usutluses.

Arestovitši sõnul asuvad Ukraina riigi kaitsjad Hersonist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Arestovitš märkis, et selline olukord on kujunenud vaatamata sellele, et viimati lubatud abi läänest pole veel Ukraina relvajõududele saabunud.

«Mul on küsimus, et missugune referendum, kui Ukraina relvajõud on Hersonist ligi 20 kilomeetri kaugusel? See on mingisuguse virtuaalreaalsuse loomine. Kuidas muidu seletada, et lahingute mürinat on Hersonis juba kuulda? Missugune rahvahääletus, vabandust, nendel tingimustel?» küsis nõunik.

Unian tõi välja, et alates sõja algusest on Venemaal on õnnestunud oma kontrolli alla võtta hulk asulaid Ukraina lõunaosas ja kuulduste järgi otsustasid okupandid kontrollitud territooriumil korraldada mingisuguse «referendumi».

Zelenskõi ütles päev varem, et Ukraina relvajõud jätkavad kodumaa kangelaslikku kaitsmist ka Hersoni suunal.

«Venelased suunavad sinna uusi üksusi, et meie tegevust heidutada,» lisas Zelenskõi.