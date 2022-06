VIDEOINTERVJUU ⟩ Kallas: loodetavasti esindan NATO tippkohtumisel Eestit peaministrina mina

Kallas avaldas lootust, et Eestil on enne 28.–30. juunil toimuvat NATO Madridi tippkohtumist olemas uus valitsus, mille üks osapool on Reformierakond.

Isamaa eestseisuse liige Tõnis Lukas avaldas eile ETV saates «Esimene stuudio» veendumust, et uue koalitsiooni moodustavad Reformierakond, Isamaa ja sotsid. Kas see on märk sellest, et kokkulepe hakkab sündima?

See on kindlasti positiivne märk, me ootame Isamaa vastust, mis tuleb laupäeval toimuvalt volikogult. Tõnis Lukas on kindlasti väga oluline Isamaa liige, kes saab ehk ka teisi veenda, et meiega koos edasi minna oleks mõistlik.

Mis on punane joon, millest te üle ei astu ja mis välistab koostöö Isamaaga?

Meil oli eile kohtumine, mis oli väga hea, kus me kaardistasime ühisosa, mida meil on tõesti väga palju, nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraatidega. Küsimus oli, kas meil on midagi ühtset sellist, mis on tabu, mida ei puuduta, aga selliseid punaseid jooni seal välja ei joonistunud.

Kas Reformierakond on valmis minema koalitsiooni, mille peaminister ei oleks Reformierakonnast, vaid mõnest teisest erakonnast?

Oluline on ikkagi sisupunktides kokku leppida, et me saaksime minna edasi eestikeelse haridusega ja teha vajalikke julgeolekualaseid otsuseid. Tähtis on, et kõik oleksid pardal. Ametikohtade arutelu on alati viimases järgus.

Aga põhimõtteliselt oleksite selleks valmis?