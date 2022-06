Mehed jätsid joomakaaslase ostukärusse surema

​Kui politsei sai 24. mail teate, et ühes Maardu korterist on leitud ostukärusse asetatud mehe surnukeha, pani see uurijaid esimese hooga otsima seoseid mulluse samalaadse juhtumiga – ka siis leiti Maardust ostukärudesse pakitud inimesed, kellest üks oli surnud, ent teine õnnestus siiski päästa. Kogu tegevus paistis mingi veidra mustrina. Kas see on mingi sõnum? Kes on sellise nõmeduse taga?