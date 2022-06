Zelenskõi rääkis Ukraina majanduse arendamisest ja toetamisest

«Eriti seda, mida on praegu võimalik lähitulevikus teha, kui raske see ka poleks,» sõnas Zeleenskõi.

«Eelkõige on esimene tase väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks mõeldud eritoetuste programm, millele tänu on juba praegu võimalik pakkuda uusi töökohti ja uut maksubaasi,» jätkas president.

«Teiseks on meie julgeolekusektori areng selle kõigis aspektides. Nii praegu ja ka tulevikus. Küsimus on töökohtades, professionaalsuses ja tehnoloogilises efektiivsuses. Ukraina julgeolekusektor peab muutuma täiesti teistsuguseks, kui see seda on olnud kõik need 30 aastat. Alates riigipiirist, igast tänavast, igast koolist, igast taristurajatisest. Kõikjal peab olema tagatud turvalisus sada protsenti,» rõhutas riigipea.