Tallinn loob koolilastele jalgratta ostmise toetuse

Linnavalitsus otsustas neljapäeval esitada linnavolikogule määruse eelnõu, mille vastuvõtmisel hakatakse suve lõpus maksma «Rattaga kooli» toetust. Ühekordset kuni 100-eurost toetust oleks õigus saada 10–15-aastasele lapsel, kes on käimasoleva aasta jooksul teinud jalgratturi juhiloa, elab rahvastikuregistri järgi Tallinnas ja kellele on jalgratas ostetud taotlemisega samal aastal.

«Meie eesmärk on tõsta nii laste turvalisust liikluses, kasvatada jalgratturite hulka noorte seas kui ka soodustada tervislikku liikumist. Jalgratturi juhieksami läbimine annab kindlust, et laps oskab valida õiged sõidutehnikad ning hinnata, kus on turvaline sõita. Noorest peast tekkinud jalgratta kasutamise harjumus ning oskused võiksid jääda lapsi saatma kogu eluks. Selleks, et lapse jalgratta hind ei osutuks takistavaks teguriks ning anda julgustav signaal ratta ostmiseks, soovimegi selle liiklusvahendi soetamist linnana toetada,» ütles abilinnapea Joosep Vimm.