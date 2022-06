SEB: Baltimaad näevad kliimamuutuses pigem riski

«Samas ligi 70 protsenti ettevõtteid saab aru, et nende kauba lõpptarbija tunneb huvi toote süsinikujalajälje vastu ja kuna alati kehtib põhimõte «klient on kuningas», siis see paneb ka ettevõtted tegutsema,» märkis Sokolov pressiteates, lisades, et viimase Euroopa Investeerimispanga raporti kohaselt on kõige agaramad roheinvesteeringute planeerijad Leedu ettevõtted, kus selliste investeeringute peale mõtleb üle 50 protsendi ettevõtetest. Järgnevad Läti ettevõtted üle 40 protsendiga ning seejärel tulevad ligi 40 protsendiga Eesti ettevõtted.