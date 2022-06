Jüri Ratas: Reformierakonna süüdistused Keskerakonna aadressil on Eestile mainekahju

«Sellise valemulje jätmine Eesti suurimast erakonnast nii siseriiklikult kui me välispartneritele on minu hinnangul suur probleem,» rõhutas Jüri Ratas. «Ei olnud Reformierakond valitsuses üksi, kui lepiti kokku riigikaitse eelarve suurendamine, sealhulgas konkreetselt meie taotletud keskmaa õhutõrje soetamine, suurem tugi tsiviilkaitsesse ja sisejulgeolekusse, aga ka Ukraina toetamine nii sõjaliselt, majanduslikult kui ka poliitiliselt.»

Jüri Ratase sõnul ei ole endise koalitsioonipartneri valitsuskriisi saatev retoorika vastutustundlik. «Seda eriti veel ajal, mil julgeolekuolukord siinsamas Euroopas on Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse aastakümnete hapraim. Ükski sisepoliitiline punkt ei ole sellist käitumist väärt,» märkis ta, heites peaministrile ette otsust vabastada ametist seitse Keskerakonna ministrit. «Ministrite sellisel moel vallandamine ei ole minu hinnangul kohane ega kuidagi kooskõlas hea tavaga. Ministrid, kes olid tegelemas oma töökohustustega või suundumas mõnele olulisele väliskohtumisele, kuulsid alles meediast, et nende teeneid enam ei vajata.»

Viimased nädalad on Eesti poliitikas toonud niivõrd palju keerdkäike, et ka kõige vilunumal poliitikavaatlejal on tekkinud segadus, möönis Jüri Ratas. Keskerakonna esimees toonitas, et Eestile on vaja võimalikult kiiresti uut ja toimivat koalitsiooni.