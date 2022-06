Kaja Kallas: Reformierakonna soov on kiiresti paika panna koalitsioonikõneluste ajakava

«Täname Isamaad ja sotsiaaldemokraate, et nad on nõus alustama kõnelusi uue koalitsiooni moodustamiseks. Kolmel erakonnal on olemas tugev ühisosa, et luua valitsus, mis toob Eesti kriisidest läbi, on eestimeelne, tugevdab meie julgeolekut ja pakub inimestele majanduslikku turvatunnet.