Lauri Läänemets Isamaa otsusest: ma ei oleks ette kujutanud, et nad kuidagi teistmoodi otsustaksid

«See on igati tervitatav otsus. Need valikud mille vahel nad kaalusid - ma ei oleks ise ette kujutanud, et kuidagi teistmoodi otsustaksid,»

Nüüd tuleks Läänemetsa sõnul võimalikult kiiresti tegutseda läbirääkimiste osas, et Eesti saaks endale toimiva valitsuse ja parlament saaks töökorda tagasi. «Üle kuu on kaotanud Eesti praegu oma tegevustes ja sügis tuleb väga kiiresti lähedale,» lisas ta.



Postimehega telefonikõne pidades ei olnud Läänemets veel Isamaaga suhelnud. «Ma pole veel Seedrile ja peaministrile helistama hakanud. Laseme tal need intervjuud kõigepealt ära anda ja oma toimingud lõpetada - siis me saame rääkida. Aga ma kujutan ette, et nii pea kui saab tuleb laua taha istuda, sest see ei kannata siin ootamist,»



Koalitsioonikokkulepe peaks Läänemetsa meelest tulema selline, mis annab kindluse Eesti peredele sügistalveks. «Ei saa olla, et kunagi oktoobris jõuame nende mõteteni. Nendega tuleb nüüd alustada.»



Ühte meelt ollakse tema hinnangul mitmetes küsimustes - näiteks energiahindade leevendusmeetmete osas. Samas tuleb need täpselt selgeks arutada koalitsioonikõneluste käigus.



Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et kui hindade kallinemisele järgneks ka palkade ja pensionite tõus. «See on üks teema, millega kindlasti laua taha läheme. Väärikas toimetulek, mitte elamine ainult toetustest.»



Samas on ka alati võimalus, et koalitsioonikõnelused ei lõpe valitsuse moodustamisega. Läänemets avaldas usku, et nii siiski ei juhtu. "Miks sinna laua taha istutakse? Kui Isamaa nii pikalt kaalus, siis ma usun, et nad on ikka kõik põhjalikult läbi kaalunud. Lõppkokkuvõttes me teeme ikkagi Eesti jaoks seda koalitsiooni ja valitsust, mitte ainult ühe või teise erakonna valimislubaduste elluviimiseks,» sõnas ta.