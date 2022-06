Mart Võrklaev: enne kui pole kõik kokku lepitud, pole midagi

Kolmel erakonnal on olemas tugev ühisosa, et luua valitsus, mis toob Eesti kriisidest läbi, on eestimeelne, tugevdab meie julgeolekut ja pakub inimestele majanduslikku turvatunnet. Meie soov on kiiresti paika panna koalitsioonikõneluste ajakava, et liikuda edasi uue valitsuse moodustamisega,» kirjutas Võrklaev ühismeedias.



«Kolmapäeval oli ühist tunnet, et võiks ja ma arvan, et see on positiivne, et selline otsus tuli,» ütles Võrklaev Postimehele.