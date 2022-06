Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles Postimehele antud intervjuus, et nüüd, kui Isamaa on otsustanud oravatega valitsust kokku panema hakata, oleks mõistlik, kui nad lõpetaksid lapsetoetuste eelnõu tõkestamise riigikogus. Sibul loodab, et koalitsioonikõnelused algavad juba esmaspäeval.