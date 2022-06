Jaanus Karilaid: on kuulda, et Reformierakond on valmis toetama peretoetuste tõstmise eelnõu

Jaanus Karilaid soovis ühismeedias edu Isamaale uue võimuliidu läbirääkimistel ning sõnas, et on kuulda, et Reformierakond on valmis toetama peretoetuste tõstmise eelnõu. «Eilne kriitika Reformierakonnast unustatakse esimesena nende enda poolt. Aktsiise langetatakse ja energiaturureform tuleb! Keskerakond muutis Eesti poliitika sisu ja suunda. Eesti võidab! Mugavustsoon on murtud. Oleme valmis opositsiooni värskendavaks tööks!» kirjutas Karilaid.



Karilaid ütles Postimehele, et Isamaa otsus oli talle ootuspärane, sest meedia surve Isamaale oli niivõrd suur. «Meedia lavastas ühiskondliku tellimuse niivõrd veenva,» ütles Karilaid.



Keskerakond on tema sõnul valmis opositsiooni minema ning ta avaldas lootust, et Isamaal lähevad läbirääkimised Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega tulemuslikult. Ta lisas, et kui laste- ja peretoetuste eelnõu tulemusena muutub Reformierakonna poliitika sisu ja kvaliteet ning nad on sunnitud mugavustsoonist välja tulema, on see väga positiivne. Ta peab väga tõenäoliseks, et Reformierakond annab nüüd järgi ja toetab laste- ja peretoetuste eelnõu. «Tänases situatsioonis on nad nõus tegema väga suuri muutusi ja Reformierakond peab painduma - siin ei ole mitte mingit kahtlust,» arvas ta.



«Kui me oleks läinud vanaviisi, siis oleks lihtsalt üheksa kuud olnud rahulikku olemist aga nüüd poliitika läheb palju sisulisemaks ja konkreetsemaks ning ükskõik kes on opositsioonis või koalitsioonis - Eesti võidab igal juhul.»



Ta hindas, et kui Keskerakond võib opositsioonist öelda, et muutsid opositsiooni langemise hinnaga poliitikaid, on see nende jaoks poliitiline võit.



Küsimusele, kas on ka võimalik, et Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ei suuda kokkuleppele saada vastas Karilaid, et see oleks tema jaoks üllatav, kuna valitsuse lagunemisel oli näha, et Kaja Kallas pole nõus lahkumisavaldust Kadriorgu viima. «Kümne küünaga Stenbocki majast kinni hoida on neile niivõrd oluline. Väga suure tõenäosusega Reformierakond teeb väga suuri järeleandmisi,» lisas Jaanus Karilaid.