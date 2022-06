Jaanus Karilaid: on kuulda, et Reformierakond on valmis toetama peretoetuste tõstmise eelnõud

Jaanus Karilaid soovis ühismeedias edu Isamaale uue võimuliidu läbirääkimistel ning sõnas, et on kuulda, et Reformierakond on valmis toetama peretoetuste tõstmise eelnõud. «Eilne kriitika Reformierakonnast unustatakse esimesena nende enda poolt. Aktsiise langetatakse ja energiaturureform tuleb! Keskerakond muutis Eesti poliitika sisu ja suunda. Eesti võidab! Mugavustsoon on murtud. Oleme valmis opositsiooni värskendavaks tööks!» kirjutas Karilaid.