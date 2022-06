Kristina Kallas: Eesti peab investeerima haridusse lisa 300 miljonit eurot aastas

Eesti 200 leiab, et selleks, et järgnevate kümnendite jooksul areneks meie majandus ja kasvaks heaolu, peame me investeerima haridusse ja julgeolekusse ligi 600 miljonit lisa igal aastal. Vajalik on läbi viia põhjalik riigireform ja 0-eelarve, mille järel vabaneb üleliigsete kulude alt investeeringuks vajalik summa.



«Meie riigi vara, mille toel kasvatada oma heaolu ja ka majandust, on meie inimene. Me oleme temasse liiga vähe investeerinud, kuid peale 1,3 miljoni jalapaari ja pea ei ole Eestil muud vara, mille abil jõukust ja õnnelikkust kasvatada. Tarka majandust saab edendada ikka tark inimene. Seetõttu tark valitsus on see, kes investeerib meie inimesesse,» selgitas erakonna esimees Kristina Kallas.

Eesti 200 leiab, et Eesti haridusse paigutatavat raha ei saa vaadata kuluna. «Haridusse pandav raha on investeering ning me peame vanast mõtlemisest lahti saama, mille kohaselt inimesesse investeerimine on kulu, samas kui betooni pandav raha on investeering. Täna on edukad need riigid, kelle inimesed on kõrgelt haritud, terved ja elavad kaua,» täiendas Kallas. Eesti 200 pika plaani kohaselt on vaja hariduses investeerida kooli ja lasteaia õpetajate ja tugispetsialistide palkade kiiresse tõusu, ühtse Eesti kooli reformi läbi viimisesse, koolivõrgu korrastamisse ning kõrgharidusse. Haridusinvesteeringute maht on ligikaudu 300 miljonit eurot aastas lisaks järgneval kümnel aastal.