Jürgen Ligi Keskerakonnale: kui sellised mehed juhivad, siis on selge, et varem või hiljem asi untsu läheb

Reformierakonna aseesimees ja riigikogu liige Jürgen Ligi sõnas, et Isamaa puhul polnud võimalik ennustada, kas otsustatakse Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kasuks, või proovitakse liitu teha EKRE ja Keskerakonnaga. Vahepeal tundus, et ei taheta nendega kõnelustesse astuda, vahepeal aga vastupidi. Nüüd kui otsus tehtud, tuli see aga koos skepsisega. «Tavaliselt tehakse koalitsiooni positiivses vaimus ja otsitakse kokkulangevusi aga see oli selline, et «ühtegi head valikut ei olnud», » sõnas Ligi. See, et alustatakse koalitsioonikõnelusi ei tähenda tema sõnul teps mitte kindlalt seda, et valitsus ka sotside ja Isamaaga moodustatakse. Läbirääkimised saavad tema sõnul olema rasked ning fookusesse tuleks võtta eestikeelne haridus, kõrgharidus ning julgeolek. «Poliitiline kultuur nõuab kokkulangevuste esiletõstmist,» ütles ta.

Veel lisas Ligi, et hinnatõusu osas ei ole vaidlust, kuid küsimus on selles, kuidas üks või teine erakond probleemi lahendada soovib.«Hinnatõusu ei saa ravida hinnatõusuga,» ütles ta.



Peale Isamaa otsuse teatamist laupäeval võtsid läbi meedia sõna nii Keskerakonna esimees Jüri Ratas kui ka Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Nii Ratas kui ka Karilaid viitasid sellega, et nüüd võiks Reformierakond riigikogus asuda toetama laste- ja peretoetuste eelnõud. Ka Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles Postimehele antud intervjuus, et Reformierakond võiks nüüd riigikogus obstruktsiooni lõpetada.



Jürgen Ligi ütles, et Ratas ja Karilaid ajasid tühja juttu ja seda mida Reformierakond tegema hakkab, saab vaid nende endi käest küsida. «Nad peavad ju midagi ütlema. Juhtidena nad on läbi kukkunud ja valitsuse ära lõhkunud,» sõnas ta.



Reformierakond ei ole tema sõnul lastetoetuste vastu, kuid asi on ajastuses ja rõhuasetustes. Siiski pole reformierakondlased seda veel kaalunud, mida täpsemalt teha. «Need on taktikalised küsimused. Seal on ikkagi kahest otsast riigi põletamine - ülejõu käivad toetused pluss maksude kaotamine. Sellisena ei saa üks riik eksisteerida,» ütles Ligi. Seda, mida täpsemalt laste- ja peretoetustega teha tuleb partneritega kokku leppida koalitsioonikõneluste käigus.



Esmaspäeval algab riigikogus viimane istunginädal enne suvepuhkust ja Ligi hinnangul võiks riigikogu laste- ja peretoetuste eelnõu põhiosaga edasi minna sügisestel korralistel istungitel, mitte lisaistungitel. Seda seetõttu, et lisaistungitel on 51-hääle nõue. «See lihtsalt mureneb ära. Inimestel on tervisemured, mida on näha - jäävad kuskile nupuvajutamisega hiljaks ja on istung jälle nässus. Meil on inimesi, kes ei saa koguaeg trepist üles-alla joosta,» ütles ta.