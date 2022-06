Zelenskõi sõnul vajab Ukraina kiiresti kaasaegseid raketitõrjesüsteeme

«Kas me saime need? Ei! Kas meil on neid vaja? Jah! Sellele küsimusele on juba 2606 jaatavat vastust erinevate Venemaa tiibrakettide näol, mis on tabanud alates 24. veebruarist Ukraina linnu. Meie linnu ja külasid. Need on elud, mida oleks saanud päästa. Need on tragöödiad, mida oleks saanud ära hoida, kui Ukrainat oleks kuulatud,» toonitas president.