Borrelli sõnul on pärast Venemaa julmusi kooseksisteerimine raske

«Venemaa jääb eksisteerima ka pärast rahuläbirääkimisi ja on vaja selgelt määratleda, kuidas me kavatseme temaga koos eksisteerida. See kooseksisteerimine saab olema väga raske pärast seda, mida Venemaa on Ukrainas teinud. See sissetung, see agressioon, see Ukraina hävitamine, mida me kõik oleme igal õhtul televiisorist näinud ja ma ise nägin seda kohapeal. Aga me peame ikkagi püüdma siin mandril venelastega koos eksisteerida,» rääkis Borrell.