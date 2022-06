Võrklaev: umbusaldus Liina Kersnale on Keskerakonna kättemaks

Reformierakonna fraktsioon leiab, et haridusminister Kersna on teinud suurepärast tööd koolide avatuna hoidmisel ja eestikeelse hariduse ülemineku ettevalmistamisel. «Me teame, et just eestikeelne haridus oli meil koalitsioonis Keskerakonnaga üheks suurimaks tüliõunaks, nii et saan ainult järeldada, et umbusaldus on kättemaks haridusministrile sammude eest, mis ta selles valdkonnas tegi,» ütles Võrklaev BNSile.

Et EKRE on selle umbusaldusega ühinenud, ei ole Võrklaeva sõnul üllatav, arvestades, et just EKRE ja Keskerakond hääletasid riigikogus maha ka eestikeelsele algharidusele ülemineku eelnõu. «Ilmselt on neile jätkuvalt vastumeelt see, et eestikeelsele haridusele üleminek on võetud ka uue valitsuse üheks fookusteemaks,» arvas Võrklaev.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon koos EKREga umbusaldab haridus- ja teadusminister Liina Kersnat, kuna tema juhitavas haldusalas on kahe erakonna väitel mitmeid tegematajätmisi. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Liina Kersna oma tegevuses ebaõnnestunud.

«Liina Kersna haldusalas on esile kerkinud mitmeid küsitavusi ja tegematajätmisi, mis on pikka aega vindunud ning kus ei ole suudetud lahendusi välja pakkuda,» ütles Karilaid.